В ночь на 6 сентября в Александрове легковушка скатилась прямо в коммунальный раскоп. Фото торчащего из ямы багажника появилось в местных подслушках. Инцидент случился на улице Советской –

В ночь на 6 сентября в Александрове легковушка скатилась прямо в коммунальный раскоп. Фото торчащего из ямы багажника появилось в местных подслушках. Инцидент случился на улице Советской – одной из центральных в городе. Как указано в описаниях к некоторым постам, водитель якобы был пьян и поэтому угодил в неприятность. Наши коллеги, журналисты издания “Новый город