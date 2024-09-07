В первый день голосования на выборах в Муроме проголосовали 13,27% избирателей

Как сообщает владимирский облизбирком, в Коврове, Суздальском районе, Боголюбовском сельском поселении, округе Муром и на дополнительных выборах в горсовет Владимира стартовал второй день голосования. На первом дне самая высокая явка была зафиксирована в Муроме.По состоянию на 6 сентября, в 20:00, проголосовало 13 931 избиратель за кандидатов на должность депутата и главу округа Муром, что составило 13,27% от общего числа избирателей.На дополнительных выборах в округах № 14 и № 25 горсовета Владимира свои голоса отдали 1429 человек, что составило 7,39% явки.На выборах депутатов восьмого созыва СНД города Коврова проголосовало 7384 избирателя, явка составила 6,98%.Самая низкая активность была зафиксирована в Суздальском районе, где на выборах депутатов районного совета проголосовали 2047 избирателей, что составляет 5,83% от общего числа.Сегодня продолжается работа 202 участков для голосования, которые открылись в 8:00 и будут принимать избирателей до 20:00.