Согласно опубликованной в США статистике, Россия обладает самым большим в мире парком танков. Эксперты уверены, что речь идет о манипулировании цифрами ради того, чтобы российская сторона предстала перед читателями в качестве агрессора.Как на основе данных порталаGlobal Firepowerподсчитало американское издание We Are The Mighty, Россия располагает 22 тысячами танков. При этом, напоминают авторы статьи, у европейских стран-членов НАТО этот показатель составляет всего чуть более чем 11 тысяч машин.Однако эксперты считают, что авторы материала занимаются банальной подтасовкой данных. "Говорить нужно не о количестве танков, а о совокупной мощи стран НАТО. У НАТО, если иметь ввиду европейскую часть, гораздо более высокое количество боевой техники расположено на нашей границе, чем у нас", – цитирует военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина.Он отметил, что если смотреть на силы, расположенные вдоль границ России и НАТО, то западный военный блок нагнал туда в два раза больше танков, в три раза больше артиллерии и в три – четыре раза больше авиации. Подобное соотношение вернее указывает на сторону, не чурающуюся агрессивных провокаций.Материал дополняется.