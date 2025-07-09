Июль — то самое время, когда все думают об отпуске: одни уже вернулись из него, другие только собираются.

Июль — то самое время, когда все думают об отпуске: одни уже вернулись из него, другие только собираются. Онлайн-кинотеатр собрал чемодан премьер, которые продлят отпускное настроение или создадут его. Вместе с новой летней афишей зрители отправятся в детство всей семьей, оценят фестивальные хиты, дождутся развязки детективных историй и откроют новую главу в жизни полюбившихся героев.Теплая и по-настоящему летняя история о детстве, первой влюбленности, дружбе и настоящих приключениях ждет зрителей картины (6+) с Еленой Лядовой и Денисом Шведовым в главных ролях. Дружная компания детей каждое лето проводит на даче. Их секретное место встречи — построенный своими руками штаб посреди кукурузного поля. Но вот в поселок вместе с семьей приезжает новенькая Катя, отец которой собирается выкупить поле с их шалашом и построить там строительный рынок. Теперь главная цель ребят — любой ценой спасти любимое место. Фильм уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.В сказке (6+) на ратном поле легендарные богатыри ... в броне гигантских роботов. Давным-давно Соловей-разбойник хитростью одолел Илью Муромца, присвоив его подвиги и славу. Благодаря эликсиру бессмертия он дожил до наших дней и теперь стремится воскресить темного бога Велеса, которому когда-то продал душу. Эту тайну знает лишь семья профессора Киселева. Профессору удается найти Муромца и с помощью стального сердца вернуть его к жизни. Однако сам он погибает и теперь его сыновьям, Максиму и Егору, предстоит остановить Соловья, вернуть честь Муромцу и сразиться в поединках гигантских роботов на «Робоарене». В роли Соловья-разбойника — Никита Ефремов, Илью Муромца играет Владимир Любимцев. Посмотреть эту историю можно с 10 июля.Поддержит сказочную линию анимационное продолжение истории о героях, которые расследуют магические преступления, — (6+). Сестра и брат Гретель и Ганзель работают в отделе магической безопасности, который расследует самые запутанные преступления в волшебном мире. Их новая миссия — выяснить, кто и зачем погрузил принцессу в загадочный сон. Мультфильм уже можно посмотреть в Wink.ru.С 11 июля самых юных зрителей ждут захватывающие приключения с героями вселенной сериала «Геройчики» мальчиком Ромой и его командой игрушек. (0+) — это новая история от создателей любимых мультсериалов «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль». Рома планирует выступить на школьном конкурсе и показать огромный звездолет из конструктора. Игрушка, оборудованная по последнему слову техники, тут же привлекает внимание таинственных космических пиратов, которые задумали угнать звездный корабль. Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи и праве на ошибку в жизни каждого, а также об умении прощать.Более старшую аудиторию настроит на летний лад комедийное роуд-муви (16+) с Ириной Старшенбаум и Петром Фёдоровым. Это история о совместном путешествии двух очень разных людей. Таксист Вадим привык ездить и жить по навигатору. А жизнь Веры — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1 500 километров на обычном такси и миллион эмоций на пути друг к другу — все это точно вдохновляет на путешествие, которое может начаться прямо сейчас.Сюжет фильма-приключения о дружбе человека и дикого животного (16+) основан на реальных событиях. Учитель английского языка Том находит на берегу океана ослабевшего пингвина, покрытого мазутом и водорослями. Он очищает его и отпускает, но по пингвиньему кодексу чести спасенный должен отплатить тем же. Пингвин начинает преследовать Тома и однажды пробирается в его класс. Вместе они учат избалованных школьников доброте, заботе и английскому — ведь пингвин приплыл по обмену из Лондона и говорит только на этом языке. Когда успеваемость класса резко улучшается, о необычном педагоге узнает вся округа. Мировая премьера состоялась на фестивале в Торонто, а российская — в рамках спецпоказов 47-го ММКФ. А зрители Wink.ru увидят этот фильм 17 июля.Для тех, кто любит истории с продолжением — целая библиотека сериалов. 10 и 17 июля Wink.ru покажет заключительные серии драматического сериала (18+) из линейки Wink Originals с Иваном Янковским, Ириной Старшенбаум, Никитой Худяковым, Александром Яценко и Андреем Максимовым. Фанаты детективных триллеров, которые предпочитают смотреть кино без перерыва, смогут посмотреть все восемь эпизодов картины.Закончится драма — начнется комедия: в июле на Wink.ru стартует продолжение экшен-драмы (18+) с Владимиром Яглычем. Бывший полицейский Борис Фадеев так и не смог стать героем и погибнуть под пулями, а о его диагнозе теперь знает и жена Катя. Он оставляет службу и устраивается в магазин, но прошлое не отпускает. К тому же дочь Настя хочет пойти по его стопам, и теперь Борис должен защитить ее от криминального мира, с которым у него остались незакрытые счеты. Сериал выйдет в линейке Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Балет», «Фишер», «Ландыши. Такая нежная любовь» и другие).Дела семейные оказываются и в центре еще двух криминальных сериалов. В (18+) это история бывшего спецназовца Алексея Потапова в исполнении Сергея Горобченко, который сделал выбор в пользу семьи, но после страшной трагедии вынужден снова взять в руки оружие. Первая серия уже доступна в Wink.ru.В сюжете проекта (18+) зритель будет наблюдать за судьбами двух братьев-близнецов: один — первоклассный вор Богдан Вольный, который любит свободу и живет по понятиям, а второй, Григорий, — оперативник в полиции. Карьера Гриши не сложилась, коллеги им помыкают, «друзья» кидают на деньги, а криминал, с которым он должен бороться, совсем его не боится. Первоклассного вора Богдана и его брата-оперативника сыграет Михаил Тарабукин. Первая серия уже доступна в Wink.ru.Cериал (18+) — это остросюжетная драма с Евгением Шириковым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Капитан СОБРа Максим Нестеров тяжело переживает потерю семью: его дочь погибла в теракте, который он не смог предотвратить, жена ушла. Бывший коллега Нестерова Егор пытается его поддержать и приглашает в гости на черноморском побережье. По дороге к морю Максим сталкивается с нелегальными золотоискателями и турпоездка заканчивается бандитской ловушкой. Ему предстоит противостоять преступникам и спасать туристов. По силам ли опустошенному человеку этот внезапный вызов? Премьерную серию уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре.Июльская мелодия не была бы по-настоящему летней без нотки юмора и иронии. Поэтому любимые артисты — Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Сергей Жилин, Станислав Дужников, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Глеб Калюжный и Нонна Гришаева — дарят новую жизнь лучшим монологам Михаила Жванецкого в фильме-концерте (16+). Зрителей ждут откровения о сатирике, репетиции концертных номеров, уникальные кадры, снятые в его доме, и ранее не изданные произведения. Фильм-концерт уже доступен для просмотра.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.