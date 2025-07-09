Сейчас малышка Катя идет на поправку.

Во Владимирской области врачи успешно провели экстренное кесарево сечение у беременной женщины на 27-й неделе. Девочка, весом всего 1100 граммов, после рождения 9 суток находилась на искусственной вентиляции легких.Сейчас малышка Катя идет на поправку. По словам главврача ОПЦ Натальи Денисовой, девочка уже дышит самостоятельно и кушает мамино молочко. Ее вес увеличился до 1700 граммов.В Минздраве Владимирской области отметили, что это восьмой ребенок в многодетной семье, где очень ждут маму и малышку.