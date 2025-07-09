Мать девочки обратилась к главе СК Александру Бастрыкину.

Следственный комитет начал проверку по факту отказа в выдаче жизненно важных препаратов ребенку-инвалиду из города Вязники Владимирской области. Мать девочки обратилась к главе СК Александру Бастрыкину, сообщив, что ее дочери необходим постоянный прием определенного лекарства, в котором ей отказывают, предлагая замену.По словам женщины, изменение терапии может негативно повлиять на здоровье ребенка.Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах проверки.