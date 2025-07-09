Проект «Билет в будущее» помогает школьникам определиться с призванием.

Выбор профессии - важный шаг в жизни. Проект «Билет в будущее» помогает школьникам определиться с призванием.Анастасия Мищенко, ученица 10 класса Вяткинской школы Судогодского района рассказала, как проект помог ей определиться с профессией педагога. Она участвовала в тестированиях, знакомилась с профессиями и победила в чемпионате «Профессионалы».«В средней школе я начала принимать активное участие в уроках профориентации у начальной школы и с радостью ходила к ним на занятия. На занятиях мы знакомились с разными отраслями и профессиями, проходили различные тестирования и отвечали на вопросы про профессии. Именно благодаря таким тестированиям, которые показывали мой интерес к социальным профессиям, я поняла, что хочу быть педагогом».Во Владимирской области в проекте участвовали более 21 тысячи школьников. Проведено свыше 9,4 тысяч профориентационных мероприятий, включая диагностики, экскурсии и профпробы.В мероприятиях по внедрению единой модели профориентационной деятельности во Владимирской области вовлечены более 68 тысяч школьников 6-11 классов общеобразовательных организаций.