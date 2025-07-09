Сериал расскажет о приключениях крепостных крестьян Никишиных.

Во Владимирской области село Заречье Киржачского района превратилось в съемочную площадку для новой многосерийной драмы «Хозяин Москвы» от режиссера Игоря Зайцева («Великая», «Есенин»). Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Сериал расскажет о приключениях крепостных крестьян Никишиных, отправившихся покорять Москву в период с 1811 по 1823 год.В ролях звезды российского кино: Сергей Шакуров, Виталий Кищенко, Игорь Гордин и другие.