Специалисты Владимирстата составили статистический портрет жительницы Владимирской области. Статистику изучила моя коллега Любовь Истратова.

Специалисты Владимирстата составили статистический портрет жительницы Владимирской области. Статистику изучила моя коллега Любовь Истратова.- Спасибо, Дима. Итак, среднестатистическая жительница тридцать третьего региона это горожанка со среднепрофессиональным образованием и одним ребёнком.Заработная плата ниже мужской - на двадцать семь процентов, но при этом дамы в последние годы всё чаще становятся руководителями. Пятьдесят пять процентов организаций возглавляют женщины.Женщин в регионе больше, чем мужчин, но эта диспропорция постепенно выправляется - на начало две тысячи двадцатого на семьсот сорок одну тысячу девчонок по статистике пришлось шестьсот семнадцать тысяч ребят. Владимирская женщина выходит замуж в двадцать - двадцать четыре года и впервые становятся мамой в промежуток между двадцати пятью и двадцатью девяти.На каждую тысячу женщин приходится пятьсот пять замужних дам и сто тринадцать разведённых.При этом женщины тридцать третьего региона мобильнее мужчин- ежегодно из Владимирской области в другие регионы переезжают свыше пятнадцати тысяч девушек.