Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел рассказала о визите экспертной группы в поселок Александровское в Донецкой народной ..

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел рассказала о визите экспертной группы в поселок Александровское в Донецкой народной республике. Именно там, как сообщила местная пресса, в результате атаки украинского беспилотника погиб маленький мальчик. Украинские и некоторые российские СМИ поспешили назвать новость об этой трагедии ложной.Эксперты ООН с ними не согласились бы. Они подтвердили, что мальчик действительно погиб, передает "". Причиной его гибели стала взрывная комбинированная травма и осколочные ранения. Дальнейший анализ позволит установить более точную картину случившегося.