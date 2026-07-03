После вмешательства ведомства подрядчик устранил ямы, колейность и восстановил поврежденные знаки.

Прокуратура Владимира совместно с ГАИ проверила соблюдение правил безопасности дорожного движения. Выяснилось, что за содержание уличной сети города отвечает компания «ВладСК».Однако организация не занималась уходом за проходящим через город участком федеральной трассы М-7 «Волга». Это привело к появлению глубоких ям, колейности, разрушению обочин, отсутствию разметки и повреждению дорожных знаков, что создавало опасность для водителей.Для устранения нарушений прокурор внес представление руководителю подрядчика. После этого на проблемных точках оперативно провели ремонт полотна, восстановили барьеры и знаки.