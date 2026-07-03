Следственный комитет начал расследование деятельности молодого человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 18-летнего жителя Карабанова по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя» (п. «б» ч. 3 ст. 151 УК РФ).По версии следствия, подозреваемый регулярно предлагал и покупал спиртное двум подросткам 14 и 17 лет, с которыми проводил время в общественных местах. Из-за систематического употребления алкоголя 14-летнему подростку стало плохо в мае 2026 года. Он начал совершать противоправные действия.Родители подростка неоднократно требовали от парня прекратить, но тот игнорировал их претензии. Кульминацией стало происшествие в ночь на 9 мая, когда 14-летний подросток, находясь в состоянии опьянения, разбил окно сетевого магазина. После этого подозреваемый похитил из торгового зала алкогольную продукцию.Следователи дадут уголовно-правовую оценку и этому действию. Следственный комитет напоминает, что вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные и опасные действия влечет уголовную ответственность по статьям 150-151, 151.2 УК РФ.