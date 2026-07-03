Мальчик, мечтающий работать в ДПС, провел настоящую смену с патрульным экипажем.

Путь к выбору будущей профессии нередко берет свое начало в раннем детстве. Порой именно простые и искренние детские мечты определяют дальнейшую судьбу человека.7-летний Егор Белов из Камешкова уже сейчас твердо знает, что во взрослой жизни свяжет свою судьбу со службой в ДПС. Крепкие, ответственные и дисциплинированные дорожные инспекторы всегда вызывали у ребенка искреннее уважение. Своим сокровенным желанием мальчик поделился со стражами порядка во время проведения познавательной акции «Один день с полицией России» в пришкольном лагере и сразу же получил приглашение пройти небольшую практику.Накануне празднования 90-летнего юбилея со дня создания Госавтоинспекции мечта ребенка воплотилась в реальность. Сотрудники ГАИ районного отдела полиции Камешковского района пригласили Егора провести с ними полноценную смену, наглядно показав все особенности своей ответственной службы. Узнать о том, как юный стажер справился со своими первыми служебными обязанностями, можно из нашего специального видеосюжета.