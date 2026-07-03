Птица ведет крайне скрытный образ жизни, поэтому встретить ее в дикой природе — большая удача.

В Собинском районе Владимирской области удалось запечатлеть редчайшую птицу — черного аиста, занесенного в Красную книгу РФ. Фотографию парящей птицы, сделанную Анной Крюковой, опубликовали в тематической группе «Птицы Владимирской области».Орнитологи отмечают, что встреча с таким аистом — большая удача. Этот вид ведет чрезвычайно скрытный образ жизни, избегает человека и селится исключительно в глухих, труднодоступных местах: в старых лесах, поблизости от чистых водоемов, таких как реки, озера или болота. В этот раз птицу заметили над рекой Клязьмой в Собинке.По текущим оценкам, общая численность вида в России составляет всего около 500 гнездящихся пар и имеет тенденцию к снижению. Основными факторами угрозы для черного аиста являются разрушение естественной среды обитания — массовые вырубки зрелых лесов, осушение болот и заболоченных участков, а также браконьерство.