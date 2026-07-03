В «Патриаршем саду» пройдёт летний интенсив по биомедицине для подростков.

С 6 по 17 июля на владимирской станции юннатов «Патриарший сад» развернётся профориентационный интенсив «Лаборатория «БиоMed». В этом году его организуют совместно с Владимирским институтом развития образования. Участниками станут почти 20 школьников в возрасте от 13 до 16 лет.Главная задача интенсива — познакомить ребят с работой учёного-исследователя на примере специалиста по бионанофотонике. Это наука о взаимодействии света с биологическими объектами сверхмалых размеров — наночастицами. Она изучает, как те поглощают, отражают или рассеивают свет при контакте с клетками, тканями и молекулами. Полученные знания ложатся в основу новых технологий и материалов для точной диагностики и лечения болезней. Всё это направление называют биомедициной, а бионанофотоника даёт ей оптические инструменты и наночастицы, расширяющие её возможности.Подростков ждёт курс учебно-практических занятий, где они узнают больше о строении человека, современных методах диагностики и терапии. Итогом станет проектная работа с защитой перед экспертами. Лекции прочтут ведущий специалист лаборатории бионанофотоники Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Константин Щербаков и ассистент кафедры биологического и географического образования Педагогического института ВлГУ Михаил Кузнецов.Кроме учёбы, участников ожидают творческие мероприятия, экскурсия по владимирским местам, связанным с именами знаменитых врачей и учёных, а также мастер-класс по развитию креативного мышления.Особенностью интенсива станет участие младших школьников. Для учеников 1–4 классов сформируют отдельную группу, где занятия будут проходить в сокращённом объёме, а развлекательную программу расширят. Преподавателями у младших выступят студенты третьего курса Владимирского филиала ПИМУ Илья Максимов и Василий Белокрылов.