Руководитель организации, помогавшей зависимым, получал выплаты за неоказанные услуги.

В суд ушло дело о мошенничестве в отношении главы владимирской областной организации «Пересвет», которая борется с наркоманией и алкоголизмом. Прокурор Юрьев-Польского района утвердил обвинение по четырём эпизодам. Ему вменяют мошенничество с выплатами, совершённое с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере.Дело завели по итогам прокурорской проверки. Выяснилось, что с 2021 по 2024 год министерство соцзащиты Владимирской области заключало с руководителем «Пересвета» соглашения. По ним из областного бюджета выделялись субсидии на возмещение расходов за стационарную помощь гражданам.Обвиняемый хотел нажиться на бюджетных деньгах и каждый год подавал в министерство ложные данные. В отчётах он писал, что людям в центре на территории Юрьев-Польского района оказывались услуги, хотя на самом деле этого не делалось. За четыре года на счёт организации перевели больше 3 млн рублей. Этими деньгами мужчина распорядился сам.Подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд города Владимира.