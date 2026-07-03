Книжный фестиваль «Китоврас», который ежегодно проводится во Владимирской области, включен в лонг-лист престижного конкурса «Ревизор-2026». Это событие часто называют «книжным Оскаром»

Книжный фестиваль «Китоврас», который ежегодно проводится во Владимирской области, включен в лонг-лист престижного конкурса «Ревизор-2026». Это событие часто называют «книжным Оскаром» России, отмечая его значимость для всей издательской отрасли. Об этом сообщили в правительстве региона. Конкурс «Ревизор» является одним из главных профессиональных событий в книжной индустрии страны. Его организаторами выступают журнал «Книжная индустрия» и Российский