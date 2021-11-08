7 ноября 2021 г. на 84-м году жизни скончалась Роза Федоровна Савинова – почетный архивист,...

7 ноября 2021 г. на 84-м году жизни скончалась Роза Федоровна Савинова – почетный архивист, краевед, многолетний сотрудник государственной архивной службы Владимирской области.Роза Федоровна родилась 9 января 1938 г. в селе Сидоровское Красносельского района Ярославской (ныне Костромской) области. Окончив историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы», в 1960 г. она переехала во Владимир, где поступила на работу архивно-техническим сотрудником в Государственный архив Владимирской области.Работа архивиста для Розы Федоровны стала призванием, делом всей жизни. Обладая талантом кропотливого исследователя исторических документов она прошла все ступени архивной службы от младшего научного сотрудника до должности директора Государственного архива Владимирской области, на которой работала с января 1983 г. по февраль 1989 г. В феврале 1989 г. она возглавила архивную службу Владимирской области, получив назначение на должность заведующего архивным отделом Владимирского облисполкома (с 1991 г. – администрации Владимирской области), которую занимала до 2001 г.Несмотря на загруженность административной работой, Роза Федоровна находила время на творчество. Она стала соавтором таких известных владимирским читателям книг, как «Память хранит: об историко-революционных памятниках г. Владимира» (Ярославль, 1975), «Владимир вчера, сегодня, завтра» (Ярославль, 1981), «Край наш Владимирский» (Ярославль, 1989). «Улицы Владимира» (Ярославль, 1989). Выявленные в процессе работы с архивными источниками неизвестные исторические факты о выдающихся деятелях Владимирской земли вошли в ее книги «Тогда всё дышало надеждой: А.И. Герцен во Владимире.1838–1840» (Ярославль. 1982), «Автографы с архивной полки» (Ярославль, 1987), «За строкой автографа» (Владимир, 1993), «Бог судил мне губернией править: повествование о князе И.М. Долгорукове» (Владимир 1999).Кроме архивной работы Роза Федоровна активно занималась общественной работой – была членом президиумов областного и городского отделений ВООПИК, секретарем Комиссии содействия охране памятников истории и культуры при Владимирском облисполкоме, выступала с лекциями по краеведческой тематике в трудовых коллективах. Работала в составе общественного консультационного Совета по культуре при администрации Владимирской области и была членом Общественного совета при архивном департаменте администрации области.За свою деятельность на архивном поприще Роза Федоровна была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почётный архивист», а также почётными грамотами Главного архивного управления СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений, Федеральной архивной службы России, Владимирского облисполкома и администрации Владимирской области.До 2021 г. Роза Федоровна участвовала в жизни владимирских архивистов, выступала на открытиях историко-документальных выставок и презентациях сборников архивных документов.Прощание состоится 9 ноября в 12-00 в Константино-Еленинском храме г. Владимира (мкр. Доброе).