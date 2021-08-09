09.08.2021

2021-08-09 10:20:06

За сутки во Владимирской области выявлено 199 заболевших коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 августа 2021 года лабораторно подтверждено 199 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



51 случай во Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Ковровском, 15 сл. в Муромском, 13 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Александровском, 11 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Киржачском, 4 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 45 065 случаев заболевания.



10 671 случаев во Владимире, 5296 сл. в Гусь-Хрустальном, 4853 сл. о. Муром, 3479 сл. в Ковровском, 2503 сл. в Александровском, 2475 сл. в Петушинском, 1848 сл. в Юрьев-Польском, 1891 сл. в Вязниковском, 1904 сл. в Кольчугинском, 1771 сл. в Суздальском, 1450 сл. в Киржачском, 1446 сл. в Собинском, 1270 сл. в Меленковском, 1046 сл. в Гороховецком, 1037 сл. в Камешковском, 877 сл. в Селивановском, 700 сл. в Судогодском, 548 сл. в г. Радужном.