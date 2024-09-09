Деревянную многоквартирную двухэтажку, находящуюся по адресу улица Краснова, 3, должны были снести в конце 2023 года. Но администрация Гороховца на это по каким-то причинам «забила». Сдвигать

Деревянную многоквартирную двухэтажку, находящуюся по адресу улица Краснова, 3, должны были снести в конце 2023 года. Но администрация Гороховца на это по каким-то причинам «забила». Сдвигать дело с мертвой точки пришлось через суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Дом 1932 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. Тогда износ постройки составлял более чем