101 житель Владимирской области пострадал от клеща в теплую сентябрьскую неделю со 2 по 8 число. Среди укушенных – 22 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Всего в

101 житель Владимирской области пострадал от клеща в теплую сентябрьскую неделю со 2 по 8 число. Среди укушенных – 22 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Всего в этом году от этих паразитов пострадали 1 897 человек, в том числе 414 детей. К счастью, случаев заболевания энцефалитом в области не зарегистрировано. Среди снятых