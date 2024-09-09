Соловьиный пруд на улице Студенческой закрыт на карантин. Как сообщили в мэрии, это меры безопасности из-за вспышки птичьего гриппа. В радиусе 5 километров запретили выгуливать собак.

Соловьиный пруд на улице Студенческой закрыт на карантин. Как сообщили в мэрии, это меры безопасности из-за вспышки птичьего гриппа. В радиусе 5 километров запретили выгуливать собак. Местные жители стали находить на берегу мертвых уток. Трупы отправили на исследование в Федеральный центр охраны здоровья животных. Результаты анализов показали – в смерти водоплавающих виноват птичий грипп. 6