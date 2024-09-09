Соловьиный пруд на улице Студенческой закрыт на карантин. Как сообщили в мэрии, это меры безопасности из-за вспышки птичьего гриппа. В радиусе 5 километров запретили выгуливать собак.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-09-2024-na-solovinom-prudu-vspyshka-ptichego-grippa-v-merii-rasskazali-gde-nelzya-gulyat-s-sobakami.html" target="_blank">На Соловьином пруду – вспышка птичьего гриппа, в мэрии рассказали, где нельзя гулять с собаками</a> - Соловьиный пруд на улице Студенческой закрыт на карантин. Как сообщили в мэрии, это меры безопасности из-за вспышки птичьего гриппа. В радиусе 5 километров запретили выгуливать собак.
[url=https://33live.ru/novosti/09-09-2024-na-solovinom-prudu-vspyshka-ptichego-grippa-v-merii-rasskazali-gde-nelzya-gulyat-s-sobakami.html]На Соловьином пруду – вспышка птичьего гриппа, в мэрии рассказали, где нельзя гулять с собаками[/url] - Соловьиный пруд на улице Студенческой закрыт на карантин. Как сообщили в мэрии, это меры безопасности из-за вспышки птичьего гриппа. В радиусе 5 километров запретили выгуливать собак.