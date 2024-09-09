Иноагент Максим Галкин* пытался скрыть свой позор от поклонников.

Иноагент Максим Галкин* пытался скрыть свой позор от поклонников.Недавно иноагент Максим Галкин* рассказал своим подписчикам, что в ближайшее время планирует отправиться в гастрольный тур за рубежом. В это время его жена Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри остались в Юрмале.Юморист продолжает пытаться продать свое творчество иностранному зрителю, однако, как выяснилось, удается это ему с трудом. Так. никому не нужный в России Галкин* жестко опозорился в одном из городов Чехии.При этом пародист не стал жаловаться публике, а попытался скрыть инцидент. Но один из подписчиков его блога рассказал остальным, как подвел артиста город Брно. Из дальнейших пояснений стало ясно, что для Галкина* арендовали слишком большой зал, в котором обычно выступает мировые звезды. Однако муж Аллы Борисовны таковым не является, поэтому не смог собрать зрителей.Только доподлинно неизвестно, отменил ли концерт комик или выступал при полупустом зале. Теперь артист собирается отправиться в небольшой тур по Европе. Его ждет Вена, Амстердам, а затем он отправится за океан в гастроли по США и Канаде.Напомним, недавно общественники хотели лишить Пугачеву и Галкина* родительский прав. На что юристы сообщили, что для этого должны быть серьезные основания. Кроме того, они добавили, что не мешает спросить самих детей, как им живется с постоянно скитающимися по миру родителями.*признан в России иностранным агентом.