Группа из 23 талантливых выпускников Владимирской области посетила знаменитый праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Поездку для ребят организовало региональное Министерство

Группа из 23 талантливых выпускников Владимирской области посетила знаменитый праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Поездку для ребят организовало региональное Министерство образования в качестве награды за выдающиеся успехи в учебе и творчестве. Об этом поделились в облправительстве. В число участников делегации вошли победители всероссийских олимпиад и лауреаты международных конкурсов. В ночь на 28 июня ребята побывали