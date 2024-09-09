Врач из Владимира получила премию имени профессора В.Л. Эйниса. Елена Дюжик – главный медицинский микробиолог регионального минздрава. Она же – главврач Владимирского областного
Врач из Владимира получила премию имени профессора В.Л. Эйниса. Елена Дюжик – главный медицинский микробиолог регионального минздрава. Она же – главврач Владимирского областного «Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи». На исследования Елены Дюжик опираются специалисты Всемирной организации здравоохранения. Заслуженную награду медик получила на XII Ежегодной научно-практической конференции Московских фтизиатров. Елену Дюжик единогласно признали лауреатом в номинации «За лучшую