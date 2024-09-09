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<a href="https://33live.ru/novosti/09-09-2024-vrach-bakteriolog-iz-vladimira-poluchila-premiyu-za-luchshuyu-rabotu-v-oblasti-diagnostiki-i-lecheniya-tuberkuleza.html" target="_blank">Врач-бактериолог из Владимира получила премию за лучшую работу в области диагностики и лечения туберкулеза</a> - Врач из Владимира получила премию имени профессора В.Л. Эйниса. Елена Дюжик – главный медицинский микробиолог регионального минздрава. Она же – главврач Владимирского областного