На Украине продолжаются страдания по поводу реализации пресловутой формулы Штайнмайера. В Киеве националисты устраивают массовые акции протеста против капитуляции, а в Донбассе пытаются прорваться сквозь армейские блокпосты и помешать отводу войск. Очередная потасовка с участием радикалов закончилась стрельбой.

На Украине продолжаются страдания по поводу реализации пресловутой "формулы Штайнмайера". В Киеве националисты устраивают массовые акции протеста "против капитуляции", а в Донбассе пытаются прорваться сквозь армейские блокпосты и помешать отводу войск. Очередная потасовка с участием радикалов закончилась стрельбой.Отвод войск должен был пройти еще в понедельник, 7 октября.Чудес от Киева никто не ожидал, но то, что законной власти с подконтрольнойармией будет диктовать волю кучка националистов, мало кто мог себе представить.Отвод войск 7 октября так и не начался. Радикалы со своихпозиций в населенных пунктах Петровское и Золотое отходить отказались. В средук националистам в Золотом поспешили на подмогу их товарищи.Но пропускать радикалов силовики отказались, колонна былазаблокирована. Чтобы остудить пыл осмелевших боевиков, полиция начала стрелятьв воздух. "Власть стреляет в украинских граждан!" – заистерили близкие крадикалам интернет-ресурсы.Отступать националисты отказались. Ситуация накалилась допредела, когда пришел приказ пропустить радикалов. Колонна, в числе которыхнаходились бывшие участники так называемой антитеррористической операции,спокойно проехала в Золотое.резко обострилась после подписанияКиевом так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию вДонбассе. Она предусматривает отвод войск от линии фронта с обеих сторон,проведение в регионе местных выборов и предоставление ему специального статусана постоянной основе.Радикалы и часть политической элиты страны обвинилапрезидента в сдаче интересов страны. В воскресенье в центре Киева прошел антиправительственный митинг, собравший около 10 тысяч человек.