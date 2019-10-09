На Украине продолжаются страдания по поводу реализации пресловутой формулы Штайнмайера. В Киеве националисты устраивают массовые акции протеста против капитуляции, а в Донбассе пытаются прорваться сквозь армейские блокпосты и помешать отводу войск. Очередная потасовка с участием радикалов закончилась стрельбой.
На Украине продолжаются страдания по поводу реализации пресловутой "формулы Штайнмайера". В Киеве националисты устраивают массовые акции протеста "против капитуляции", а в Донбассе пытаются прорваться сквозь армейские блокпосты и помешать отводу войск. Очередная потасовка с участием радикалов закончилась стрельбой.
Отвод войск должен был пройти еще в понедельник, 7 октября.
Чудес от Киева никто не ожидал, но то, что законной власти с подконтрольной
армией будет диктовать волю кучка националистов, мало кто мог себе представить.
Отвод войск 7 октября так и не начался. Радикалы со своих
позиций в населенных пунктах Петровское и Золотое отходить отказались. В среду
к националистам в Золотом поспешили на подмогу их товарищи.
Но пропускать радикалов силовики отказались, колонна была
заблокирована. Чтобы остудить пыл осмелевших боевиков, полиция начала стрелять
в воздух. "Власть стреляет в украинских граждан!" – заистерили близкие к
радикалам интернет-ресурсы.
Отступать националисты отказались. Ситуация накалилась до
предела, когда пришел приказ пропустить радикалов. Колонна, в числе которых
находились бывшие участники так называемой антитеррористической операции,
спокойно проехала в Золотое.
резко обострилась после подписания
Киевом так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию в
Донбассе. Она предусматривает отвод войск от линии фронта с обеих сторон,
проведение в регионе местных выборов и предоставление ему специального статуса
на постоянной основе.
Радикалы и часть политической элиты страны обвинила
президента в сдаче интересов страны. В воскресенье в центре Киева прошел антиправительственный митинг, собравший около 10 тысяч человек.