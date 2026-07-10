Сегодня в этой сфере складывается крайне тяжелая ситуация. По всей стране идет большое сокращение почтовых отделений, а сотрудники увольняются из-за мизерной заработной платы.

Сегодня в этой сфере складывается крайне тяжелая ситуация. По всей стране идет большое сокращение почтовых отделений, а сотрудники увольняются из-за мизерной заработной платы. Это касается и нашего региона.Госдумой принят законопроект, призванный модернизировать работу «Почты России». Документ одобрен во втором и третьем чтениях при поддержке фракции «Единая Россия».Закон даст «Почте России» новые источники дохода: компания сможет за плату принимать и доставлять заявления, привлекать подрядчиков и размещать рекламу на платёжных документах.Также появится электронная почтовая система на базе «Госуслуг»: граждане и бизнес получат электронные ящики для писем от госорганов и обмена сообщениями. Получение писем будет бесплатным, а отправка и ежемесячное использование ящика юрлицами и ИП — платными. График работы отделений почтовой связи будет оптимизирован.Доступ к почтовым ящикам в домах ограничат: кроме жильцов, им смогут пользоваться сотрудники «Почты России», УК и организации ЖКХ. Квитанции за ЖКХ смогут доставлять в личный кабинет на «Госуслугах» — в этом случае бумажные версии отправлять не будут.Как отметил депутат Госдумы Игорь Игошин: «Принятый закон — это не просто набор мер поддержки, а настоящий рывок для почтовой службы. Мы укрепляем её финансовую устойчивость и одновременно делаем важнейшие государственные сервисы по-настоящему доступными для людей в самых отдалённых уголках страны. Думаю, что теперь почта сможет не только держаться на плаву, но и уверенно развиваться, оставаясь надёжной опорой для миллионов россиян».