Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Прокуратура Гороховецкого района выявила нарушения земельного законодательства. Проверка показала, что компании, занимающиеся заготовкой древесины, незаконно использовали участки земли для складирования леса. Разрешительных документов на эти территории у них не было.В результате прокурорских мер двум организациям вынесли представления, а виновных привлекли к административной ответственности. За самовольное занятие земли им назначены штрафы на общую сумму 120 тысяч рублей.