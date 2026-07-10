В Во Владимирской регионе открыто более 1400 высокооплачиваемых вакансий.

В Во Владимирской регионе открыто более 1400 высокооплачиваемых вакансий. На портале «Работа России» разместили вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей. Это 12% от общего числа всех опубликованных в регионе предложений, и цифра продолжает расти.Более 60% высокооплачиваемых вакансий приходится на государственные и некоммерческие структуры. Ключевой игрок — Военный комиссариат Владимирской области и пункты отбора на военную службу. Здесь ждут специалистов по самым разным направлениям: от оператора беспилотных летательных аппаратов до водителя-санитара, связиста и гранатомётчика.Вслед за силовыми ведомствами идут предприятия производственного и технологического сектора. В пятёрке самых «дорогих» профессий — наладчики станков, монтажники, электросварщики и руководители производственных подразделений.Как уточнила первый заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Ирина Голова, сегодня на портале представлено 137 вакансий с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей. Помимо военной и производственной сфер, достойный доход соискателям предлагают здравоохранение, транспортная логистика, лёгкая промышленность и торговля.Полный список актуальных и наиболее востребованных профессий региона доступен на официальном сайте «Работа России», а также в любом филиале Кадрового центра Владимирской области.