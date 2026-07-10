Работы уже вовсю идут в Селивановском и Судогодском районах.

В Селивановском районе обновляют отрезок трассы Владимир – Муром – Арзамас. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реконструируют более 2 километров полотна, включая въезд в село Малышево. Это повысит комфорт на пути к соцучреждениям и местному храму.В Минтрансе региона рассказали, что рабочие уже сняли старое покрытие, завершают укладку выравнивающего слоя и засыпают обочины песком. Впереди — настил верхнего слоя асфальта и финальное благоустройство краев дороги.Всего за сезон приведут в порядок свыше пяти километров этой магистрали. Часть ремонта пройдет в Судогодском районе, где дорожники восстановят еще почти 3 километра пути.