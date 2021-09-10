Турецкий сериал о любви цветочницы и архитектора стал рекордсменом.

Турецкий сериал о любви цветочницы и архитектора стал рекордсменом.Финальный эпизод турецкой многосерийной мелодрамы "Постучисьв мою дверь" побил рекорд американского проекта от HBO "Игра престолов". В соцсети "Твиттер"теленовелла о богатом архитекторе Серкане Болате и цветочнице с большим сердцемЭде Йылдыз заняла первое место в рейтинге трендовых тем.На днях свет увидел последний, 52-й по счету, эпизод сериала"Постучись в мою дверь". Фанаты проекта, которых много и в России, поэтому поводу сделали девять миллионов твитов. Все публикации сопровождалисьхэштегом "sonkezsençalkapımı", что в переводе: "Ты постучишь вмою дверь в последний раз".Отметим, что предыдущий рекордсмен по активности в"Твиттере", сериал "Игра престолов", собрал в свое время 7,8 миллионапубликаций. Финал фантастической картины, основанной на романе Джорджа Р. Р.Мартина "Песнь льда и огня", состоялся 19 мая 2019 года.Главные роли в сериале "Постучись в мою дверь" сыграли34-летний Керем Бюрсин и 27-летняя Ханде Эрчель. Как считают критики, именно благодаряэтому тандему незатейливая лента о любви получила невероятную популярность у зрителей.В мае 2021 года Керем и Ханде подтвердили, что стали парой и в реальнойжизни. Роман знаменитостей подогрел интерес к проекту "Постучись в моюдверь".Ходили слухи, что отношения Бюрсина и Эрчель – всего лишьпиар. Дело в том, что картина, имея невероятную популярность за рубежом, теряла рейтинги на родине, в Турции. Поговаривали, что знаменитости, обнародовавсвязь, сделали рекламу второму сезону картины.Между тем, если верить снимкам папарацци, Керем Бюрсин и ХандеЭрчель проводили время вместе задолго до падения рейтингов. Несколько разрепортеры наблюдали, как машина Керема отъезжала от дома Ханде на рассвете.