Уголовное дело направлено в мировой суд.

Ковровская городская прокуратура утвердила обвинение в отношении местной жительницы. Женщину подозревают в уничтожении имущества в крупном размере вследствие неосторожного обращения с огнем.Инцидент случился 12 апреля в подсобном помещении заведения, где трудилась обвиняемая. Нарушив правила безопасности, буфетчица воспользовалась зажигалкой в непосредственной близости от горючих материалов — салфеток, пластиковых емкостей и строительного мусора.Возникшее возгорание мгновенно охватило всё пространство, из-за чего внутренняя отделка и оборудование кафе полностью сгорели. Общая сумма ущерба, нанесенного собственнику бизнеса, превысила 600 тысяч рублей.В ходе следствия фигурантка не смогла дать внятных объяснений своим действиям.