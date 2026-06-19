Прокуратура с экспертами Роспотребнадзора вскрыла грубые нарушения при организации питания в дошкольных учреждениях Петушинского района.

Во время ревизии инспекторы обнаружили рыбную и мясную продукцию без обязательной маркировки. Отсутствие ярлыков с датой выпуска, сроком годности и данными изготовителя ставит под сомнение безопасность этих продуктов. Также персонал хранил спецодежду вперемешку с уличными вещами и обувью. В одном из учреждений ремонт со снятием штукатурки и краски проводился прямо рядом с пищеблоком во время готовки, из-за чего в помещении стояла пыль. По итогам надзорных мероприятий руководителям детсадов внесены представления.На ответственных сотрудников завели административные дела по статье о нарушении санитарных норм в образовательной среде. Ликвидация всех недочетов поставлена райпрокуратурой на особый контроль.