На улице Безыменского полностью завершили работы по борьбе с борщевиком.

Сотрудники муниципального учреждения «Зеленый город» продолжают реализацию комплекса мер, направленных на ликвидацию опасного сорняка, чтобы сделать отдых горожан на свежем воздухе максимально комфортным и безопасным.Специалисты подрядной организации успешно завершили запланированные мероприятия на улице Безыменского. В ходе работ вредоносные заросли были полностью скошены, а прилегающая территория прошла обязательную химическую обработку профильными препаратами.На текущий момент данный городской участок полностью освобожден от опасного растения. Специализированные службы продолжают держать ситуацию с распространением борщевика на постоянном контроле.