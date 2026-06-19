Посетить выставку можно до 19 июля включительно.

В творческом зале «Галерея 4-6» состоялся торжественный вернисаж персональной экспозиции известного владимирского живописца Сергея Кремнева.Центральное место на выставке заняли пейзажи, где главным выразительным средством выступает богатая палитра. Название проекта подчеркивает желание автора зафиксировать красоту природы через чистые оттенки и контрасты освещения. Опираясь на традиции прославленной местной художественной школы, мастер создал собственный узнаваемый почерк, наполняющий картины светом и радостью.Сергей Кремнев является членом Союза художников России и активным участником выставок во многих городах страны. Оценить его самобытные колоритные полотна владимирцы и гости города смогут до 19 июля.