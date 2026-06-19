В деревне Лесниково Гусь-Хрустального района выявили грубое нарушение прав жителей на бесперебойное электроснабжение.

В ходе надзорных мероприятий городская прокуратура зафиксировала многократные аварийные отключения ресурса в январе 2026 года. Суммарная продолжительность блэкаутов в населенном пункте, где насчитывается 109 домов и проживают 385 граждан, включая 55 несовершеннолетних, достигла 78 часов. Этот показатель значительно превысил критическую допустимую отметку в 72 часа, установленную в качестве предела на весь календарный год.В связи с вопиющими фактами надзорное ведомство инициировало административное преследование сотрудника сетевой компании по ст. 7.23 КоАП РФ. Виновному должностному лицу назначено наказание в виде денежного взыскания.