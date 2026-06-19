Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталПадение спроса на нефть в мире составит 1,1 млн б/с по итогу 2026 года. Об этом сообщает , опираясь на прогноз МЭА. В 2027 году ситуация улучшится: спрос на нефть снова начнет расти, рост составит 2 миллиона барр./сут.. Нефтяной спрос 2027 году составит 105,3 миллиона барр./сут.Ставропольский крайВ Ставропольском крае в вузах заметно выросла стоимость платного обучения — от 4 до почти 20%, сообщает . В СКФУ дешевле всего обойдётся «Социальная работа» — 124 тыс. рублей в год, а самым дорогим направлением остаётся дизайн — почти 300 тыс. В аграрном университете минимальная цена — 150 тыс., в медуниверситете дешевле всего «Клиническая психология», тогда как стоматология подорожала до 315 тыс. рублей.Республика УдмуртияОктябрьский районный суд Ижевска совместно с присяжными заседателями вновь признал виновным 54-летнего внука Михаила Калашникова Игоря Красновского в убийстве и угрозе убийством. Заседание прошло 16 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии, пишет . События развернулись 14 января 2025 года на даче в районе 9-го километра Якшур-Бодьинского тракта. Пьяный Красновский набросился с ножом на знакомого и нанес ему множество ранений, пять из которых стали смертельными.Ростовская областьСвадебный сезон в разгаре, но пары в Ростовской области хватаются за голову: торжества подорожали в 1,5–2 раза. Если раньше свадьбу на 50 человек можно было уложить в 500–600 тысяч рублей, то сегодня минимальный бюджет стартует от 1 млн. Как пишет , базовый пакет (ресторан, фото, декор, техника) в выходной день обойдется в 1–1,2 млн, а средний чек достигает 2 млн. Главная причина — еда: питание одного гостя теперь стоит 5–6 тысяч рублей.Республика ТатарстанКазань столкнулась с предупреждениями от МТС и «Билайн» о возможных перебоях мобильного интернета, сообщает . Операторы называют ограничения вынужденными мерами безопасности: МТС разослал список сервисов, работающих без сети, «Билайн» заверил, что доступ к соцсетям, доставкам и банковским приложениям сохранится. Ситуация связана с введенными в регионе режимами безопасности.Волгоградская областьВ Волгограде перед судом предстанет 17‑летняя девушка, которую обвиняют в поджогах базовых станций связи, сообщает . По версии следствия, она по указке куратора из мессенджера подожгла оборудование двух операторов и сняла всё на видео. Ущерб превысил 1,5 млн рублей. Девушке грозит до 20 лет колонии, заказчика продолжают искать. Следователи отмечают рост вовлечения подростков в такие преступления.Нижегородская областьВ Нижнем Новгороде в Приокском районе зафиксировано превышение концентрации формальдегида в 1,8 раза, сообщает . В промзоне Кстова показатель также оказался выше нормы. В Дзержинске специалисты отметили двукратное превышение аммиака и рост фенола до 2,1 раза. Экологи подчёркивают: в ряде зон города и области сохраняется неблагоприятная ситуация по качеству воздуха.Свердловская областьВ Свердловской области фиксируют серьёзные проблемы с качеством воды: в регионе загрязнены как крупные реки, так и малые притоки, сообщает . На Туре выявляли превышения по фосфатам, железу и нефтепродуктам, притоки Тобола страдают от тяжёлых металлов, а заброшенные рудники продолжают отравлять водоёмы. Власти усиливают мониторинг и расширяют программы очистки, но экологи подчёркивают: ситуация требует системной работы.Оренбургская областьВ Оренбурге отменён режим временного гиперхлорирования питьевой воды. Как пишет , он был введён с 26 марта 2026 года по предписанию Управления Роспотребнадзора. Усиленная обработка воды была введена в период весеннего паводка для защиты горожан от возможных биологических загрязнений, которые могли попасть в источники питьевого водоснабжения с талыми водами.Тюменская областьВ Тюмени на газонах выросли съедобные грибы. Как сообщает , в черте города чаще встречаются навозники и шампиньоны. Оба вида являются съедобными. Однако употреблять их в пищу не рекомендуется, так как грибы собирают в себя канцерогены от транспорта и тяжелые металлы.Омская областьДело о пассажирском самолете рейса Сочи- Омск, севшем в поле, рассмотрят в Верховном суде. Как напоминает , в сентябре 2023 года во время полета экипаж обнаружил неисправность гидросистемы, и пилот Сергей Белов решил садиться в Новосибирске. Из-за нехватки топлива пришлось приземляться раньше, на пшеничном поле. Никто не пострадал. Однако транспортная прокуратура пришла к выводу, что экипаж принял неверное решение. Пилот стал фигурантом уголовного дела из-за того, что авиакомпания понесла большие убытки.КарелияВ Карелии ураганный ветер вырвал деревья с корнем в лесу. Как пишет , крупный участок ветровала в Нялмозерском лесничестве. Следы стихии заметны и вдоль дорог Пряжинского района. Часть деревьев была вырвана из земли вместе с корневой системой, другие, в том числе сосны, оказались сломаны.Приморский крайМобильная бригада краевой стоматологии курсирует по Кавалеровскому, Чугуевскому и Яковлевскому округам. Врачи бесплатно проводят осмотры и хирургическую помощь по ОМС. Одним из инициаторов поездки стала медсестра Ольга Ченюк. Как пишет , за несколько дней врачи приняли уже более 160 пациентов.БашкирияВ Башкирии появилась возможность приобрести автомобиль по госцене. Теруправление Росимущества объявило торги по реализации 107 единиц имущества, перешедшего в собственность государства. Как пишет в списке — «Жигули» всех популярных моделей, Lada Kalina, Priora, Granta, Vesta и XRAY, а также иномарки: Hyundai Accent, Volkswagen Tiguan, Kia Soul, Mitsubishi Lancer и другие.Краснодарский крайИз-за прорыва дамбы на реке Кубань в Крымском районе затопило свыше 10 тысяч гектаров, половина из которых — сельхозугодья. Под водой оказались посевы озимой пшеницы — ключевой культуры для житницы России, пишет . Хутор Западный и СНТ «Йодник» покинуты, власти готовят эвакуацию соседних сел. Вода продолжает прибывать. Ущерб для экономики колоссальный: длительное затопление губит корневую систему растений, а восстановление почвы займет не один сезон. Ситуация усугубляется аномально влажной весной.Хабаровский крайНа Дальнем Востоке впервые организован масштабный летний турнир по футболу среди детских команд. За кубок «Летней лиги» борются 18 коллективов из пяти городов: Владивостока, Благовещенска, Уссурийска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, пишет Главный арбитр Андрей Остапчук отмечает, что юные атлеты выкладываются полностью, вступая в жесткие единоборства.НовосибирскВ Коченёвском районе Новосибирской области полиция задержала участника группы телефонных мошенников. Их жертвой стала 68-летняя пенсионерка, которую запугали ложными обвинениями, пишет . Неизвестные звонили женщине и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили её, что она будто бы оказалась замешана в преступной схеме, а её деньги вот-вот украдут. Испуганная пенсионерка призналась, что недавно получила крупную социальную выплату — несколько миллионов рублей.Челябинская областьЭкс-губернатор Челябинской области оказался под подозрением в получении взятки на 34 миллиона рублей. Эпизод выплыл неожиданно — во время судебного процесса по другому делу, о растрате, пишет .ХМАОВ ОКБ Ханты-Мансийска во время плановой операции скончался трехлетний малыш. Смерть наступила после укола анестезии. Родители ребенка не могут добиться решения экспертизы, пишет .Красноярский крайКомпания «Инвест-капитал» проиграла суд по поводу скандальной стройплощадки на пересечении Дубровинского и Диктатуры, сообщает . Из решения суда видно, что фирма пыталась обойти действующие градостроительные нормы. Застройщик спроектировал здание так, что оно заняло бы 51,55% площади участка, хотя можно было не более 40%.Белгородская областьБывший начальник управления физкультуры и спорта администрации Белгорода Михаил Носков оштрафован на 10 тысяч рублей за организацию несанкционированного массового мероприятия, пишет . Согласно материалам дела, 23 мая в парке Победы Носков провёл спортивный полумарафон «Забег РФ». В забеге приняли участие около 200 человек. Суд установил, что участники создавали помехи движению пешеходов в парке.Пермский крайПермское УФАС проводит проверку в отношении МКУ «Пермблагоустройство» на предмет заключения антиконкурентного соглашения в сфере ритуальных услуг, сообщает . Как сообщили в ведомстве, представители этого бизнеса пожаловались антимонопольщикам на то, что якобы чиновники нечестно провели аукцион.Санкт-Петербург (Росбалт)В Петербурге в 2027 году вырастет стоимость подарочного набора для новорожденных, сообщает Власти Северной столицы утвердили новый размер финансирования подарочных комплектов детских принадлежностей для семей с новорожденными на следующий год. Согласно документу, на предоставление одного комплекта будут закладывать 18 тыс. 66 рублей. В настоящее время стоимость подарочного комплекта составляет 17 тыс. 143 рубля.