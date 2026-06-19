На форуме «Путешествуй!» регион заключил соглашение с Международной академией гостеприимства.

На площадках масштабного форума «Путешествуй!» представители Владимирской области подписали соглашение о партнерстве с Международной академией гостеприимства. Стороны утвердили план совместной работы по кардинальному улучшению качества обслуживания в туристическом секторе региона.Разработанная программа включает в себя целый комплекс мероприятий: от повышения квалификации преподавателей профильных дисциплин до экспертной помощи региональным высшим учебным заведениям.Для учащихся организуют стажировки в авторитетных гостиничных комплексах и ресторанах страны, а новые образовательные программы будут создаваться с учетом реальных потребностей бизнеса. Кроме того, планируется внедрение передовых технологий в сфере гостеприимства, проведение специализированных конференций, семинаров и деловых встреч.Руководитель регионального министерства предпринимательства и туризма Юлия Бояркина подчеркнула, что данная инициатива позволит области не просто принимать гостей, но и гарантировать им сервис премиального класса. Это поможет удовлетворить запросы даже самых искушенных и требовательных путешественников, выбирающих для отдыха Владимирскую землю.