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<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2019-bolnaya-rakom-pevica-bez-chasti-mozga-umerla.html" target="_blank">Больная раком певица без части мозга умерла</a> - Согласно данным западных СМИ, солистка легендарной группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Отметим, что несколько лет назад артистка боролась с опухолью головного мозга.