На 10 февраля вакцину получили 6290 человек.

Владимирцы активно прививаются от коронавируса. Ежедневно прививку делают от 390 до 430 жителей города. Так, если по состоянию на 9 февраля привившихся было 5856 человек, то на 10 февраля вакцину получили 6290 человек. Из них почти 450 жителей уже вакцинировали обеими компонентами вакцины.Вакцинация жителей города организована в семи лечебных учреждениях города. Владимирцы могут сообщить о своём желании привиться от коронавируса по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Кроме того, жители Владимира могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.В лечебных учреждениях города, в которых организованы пункты вакцинации, отработан алгоритм проведения вакцинации, обучен задействованный в вакцинации медицинский персонал.Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, тяжёлые аллергии. Также с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.