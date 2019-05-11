Анастасия Самбурская обнародовала переписку с Антоном Яковлевым. Актриса утверждает, что режиссер испытывает к ней личную неприязнь.

Анастасия Самбурская обнародовала переписку с Антоном Яковлевым. Актриса утверждает, что режиссер испытывает к ней личную неприязнь.Совсем недавно Настасья Самбурская рассказала о том, что собирается сменить род своей деятельности и начать строить карьеру певицы. Звезда сериала "Универ" планировала покинуть свой родной театр на Малой Бронной только к концу сезона. Однако вынуждена это сделать намного раньше. Режиссер театра Антон Яковлев якобы без предупреждения объявил о замене Самбурской на другую актрису. Настасья никак не ожидала такого поворота, ведь она предупредила всех о своем уходе достаточно давно. 32-летняя актриса была задействована сразу в нескольких постановках: "Почтигород", "Формалин", "Кроличья нора", "Салемские ведьмы" и "Макбет". Поклонники покупали билеты с надеждой увидеть кумира в театральных ролях."Была договоренность моя с театром. Что я играю все спектакли до конца сезона. Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями – непонятно", – написала актриса, показав скрины с перепиской.Самбурская снова высказалась о том, что если актриса, которая должна заменить ее, и вправду гениальная, то до августа текст не забыла бы. Необходимость столь срочной замены Настасья объясняет личной неприязнью постановщика к ней. "У вас завышено чувство собственной значимости. Театру было удобно, чтобы играла все спектакли я. Потому что у театра нет денег и нужно делать кассу", – добавила актриса. Она отмечает, что по этим причинам ее роли в последнее время часто урезали, сокращали текст, а ее саму вообще задвигали и не слушали.Напомним, что Самбурская объявила о своем уходе из театра в апреле 2019 года. Девушка, которая уже успела покорить множество высот в актерской и блого-сфере, решила попытать счастье на сцене уже в качестве исполнительницы. Два года назад под руководством Виктора Дробыша Настасья выпустила песню "Плохие мальчики". А в январе этого года прошел сольный концерт, на котором Самбурская раскрылась уже в качестве певицы. Видимо актрисе больше по душе самой управлять своей карьерой и почти ни от кого не зависеть.