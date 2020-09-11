Последние несколько недель российский оппозиционный политик находился в коме. Лишь несколько дней назад он пришел в сознание.

Последние несколько недель российский оппозиционный политик находился в коме. Лишь несколько дней назад он пришел в сознание.Немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный постепенно приходит в себя, он уже начал говорить и вспоминает события, предшествовавшие предполагаемому отравлению. Тем не менее, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) остается в медицинском комплексе "Шарите" в Берлине. Ему предстоит длительное восстановление.Западные лидеры неоднократно призывали российские правоохранительные органы расследовать случившееся. Для этого Генеральная прокуратура России направилазапрос Управлению юстиции Берлина, которое занимается делом Навального, поскольку тот проходит лечение в столице Германии. В своем обращении российская сторона попросила немецких коллег ответить на порядка 20 вопросов, касающихся лечения Алексея. В частности, отечественные специалисты хотят узнать диагноз, результаты анализов и других тестов, изучить медицинскую карту политика и получить биоматериал для проведения собственных исследований.Однако представители прокуратуры Берлина сообщили, что не могут предоставить Москве новые данные по ситуации с Алексеем Навальным. В ведомстве подчеркнули, что вся информацию, которую они могли передать, была размещена в официальном аккаунте ведомства в "Твиттере".Напомним, что Алексей Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно сел в Омске, где основателя ФБК доставили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа за политиком прилетел самолет из Германии, который доставил его в "Шарите" для последующего лечения.