48 сессий деловой программы были посвящены системным вопросам развития отечественного высокотеха, развитию культуры технологического предпринимательства и будущему отдельных отраслей.

В технопарке "Сколково" завершился Международный форум "Открытые инновации", который собрал более 4 тысяч участников, сообщает пресс-центр форума.Повестка этого года — достижение технологического суверенитета. 48 сессий деловой программы были посвящены системным вопросам развития отечественного высокотеха, развитию культуры технологического предпринимательства и будущему отдельных отраслей.Главными "героями", которые способны быстро доводить свои разработки до готового продукта и выводить их на рынок, участники форума назвали малые технологические компании и стартапы. На выставке Open Innovations Expo экспоненты — поставщики технологических решений — продемонстрировали свои инновационные разработки."Отрадно отметить, что на выставке представлены решения не только крупных, но и малых компаний. Это говорит о том, что вклад малых компаний в технологическое развитие России неустанно растет", — отметил председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, его слова приводит пресс-служба.Вовлечение частного инновационного бизнеса в периметр реализации дорожных карт правительства по ключевым направлениям высокотеха — первоочередная задача, которая обсуждалась на форуме. Для этого необходимы действенные меры господдержки и эффективные инструменты финансирования, которые могут значительно ускорить развитие российских технологий как внутри страны, так и за рубежом. В частности, много внимания эксперты уделили перспективам развития рынка венчурных инвестиций, на котором наблюдается оживление активности.При этом, по данным, представленным старшим вице-президентом, руководителем блока "Технологии" Сбербанка Андреем Белевцевым, 2023 год стал во всем мире годом развития так называемого генеративного ИИ — формы искусственного интеллекта, которая может создавать текст, изображения и разнообразный контент на основе данных, на которых выполняется обучение. IT-стартапы в этой области выросли в шесть раз: в них было инвестировано порядка 20 миллиардов долларов.На столичном инвестиционном рынке в минувшем году неожиданно в топ вырвались технологии, связанные с производством материальных объектов, устройств и механизмов: машиностроение, автоматизация процессов и другие сферы, где используются физические объекты для создания продуктов или услуг, рассказал на форуме генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев.По словам Дроздова, сегодня очень активно развиваются стартапы в области кибербезопасности и эта тема особенно важна с точки зрения обеспечения технологического суверенитета.Форум "Открытые инновации" проводится с 2012 года и является одной из влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Организатор — Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), соорганизатор – правительство Москвы.