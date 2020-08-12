Вечеринка в одном из домов деревни Дрожжино в Ленинском округе Московской области закончилась поножовщиной, передает сайт . Между двумя мужчинами во время распития спиртных напитков ..

Вечеринка в одном из домов деревни Дрожжино в Ленинском округе Московской области закончилась поножовщиной, передает сайт "". Между двумя мужчинами во время распития спиртных напитков возник конфликт. В качестве финального аргумента один из них воткнул нож в живот другому. Пострадавшего доставили в больницу. Нападавшего задержали, им оказался 40-летний житель Татарстана.