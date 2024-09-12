Огромная свалка выросла в лесу неподалеку от Коврова. Один из местных жителей, обеспокоенный тем, что склад мусора продолжает развиваться, обратился в природоохранную прокуратуру.

Огромная свалка выросла в лесу неподалеку от Коврова. Один из местных жителей, обеспокоенный тем, что склад мусора продолжает развиваться, обратился в природоохранную прокуратуру. Выяснилось, министерство лесного хозяйства было в курсе захламления, но почему-то предпочло закрыть на проблему глаза. Участок, на котором расположилась свалка, относится к землям лесного фонда. Еще в начале этого года местные жители