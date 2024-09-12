С момента запуска в 2022 году, «Правовой поезд» уже посетил более 110 поселений регионе.

11 сентября «Правовой поезд» приезжал в Вязниковский район Владимирской области. Жители смогли получить бесплатную консультацию у правовых специалистов без предварительной записи. Инициатором проекта, который поддерживается Губернатором Александром Авдеевым и ЗакСобранием, является Уполномоченный по правам человека во Владимирской области.Как рассказали в региональном правительстве, с момента запуска в 2022 году, «Правовой поезд» уже посетил более 110 поселений регионе. Он помогает владимирцам решить вопросы, связанные с медициной, алиментами, административной ответственностью и обязанностями чиновников. На встречах с гражданами часть проблем решается на месте, а остальные передаются специалистам для дальнейшей проработки. Каждое обращение получает официальный ответ.Напомним, ранее мы писали, что