Злоумышленника, убившего спящего знакомого в Гусь-Хрустальном в 2002 году, будут судить. Мужчина долгие годы скрывался, но в какой-то момент обратился в медучреждение за помощью – так его и

Злоумышленника, убившего спящего знакомого в Гусь-Хрустальном в 2002 году, будут судить. Мужчина долгие годы скрывался, но в какой-то момент обратился в медучреждение за помощью – так его и вычислили. Преступление произошло в марте 2022 года. Обвиняемый жил в Гусь-Хрустальном. С семей потерпевшего он был близко знаком. Однажды между фигурантом и погибшим произошел конфликт. Ночью злоумышленник