Лидер Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину. Главу страны попросили решить вопрос индексации пенсий работающим гражданам.

Лидер Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину. Главу страны попросили решить вопрос индексации пенсий работающим гражданам.В письме отмечается, что организация не раз поднимала эту проблему перед министрами, однако положительного решения так и не было принято. Дело в том, что финансово-экономический блок правительства считает индексацию пенсий работающих россиян нецелесообразной.Федерация профсоюзов заявила, что такая позиция противоречит Конституции. В правовом акте указано, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципа всеобщности. Кроме того, ежемесячные выплаты должны увеличиваться минимум раз в год.Шмаков напомнил, что в октябре Путин призвал правительство вновь вернуться к вопросу индексации пенсий работающим гражданам. Глава ФПР также попросил президента решить вопрос с накопленными за предыдущие годы обязательствами перед работающими пенсионерами.Напомним, трудящимся россиянам была прекращена в 2016 году. Министр финансов Антон Силуанов назвал "не совсем справедливым" повышение выплат эти группам пенсионеров, так как они получают одновременно и зарплату и пенсию.Ранее в Госдуме предложили начислять пенсии по рангам. В таком случае у россиян больше не будет вопросов к сумме выплат. Также прозвучала идея возобновить отчисления работников с зарплаты в счет будущей пенсии.