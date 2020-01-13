Утром 13 января в Ленинградской области произошла массовая авария. На участке автодороги Р-23 столкнулись восемь машин и рейсовый автобус. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео и разместили ..

Утром 13 января в Ленинградской области произошла массовая авария. На участке автодороги Р-23 столкнулись восемь машин и рейсовый автобус. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео и разместили в Сети, сообщает "".По предварительным данным, пострадал человек, находившийся в легковушке. Погибших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Движение транспорта в районе аварии не затруднено, уточняет .