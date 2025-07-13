«Не знаю, кем хочу быть», — именно так отвечает большинство подростков на вопрос о будущей профессии. И это нормально! В мире, где каждый день появляются новые специальности, а привычные профессии кардинально меняются, сделать выбор действительно сложно.

«Не знаю, кем хочу быть», — именно так отвечает большинство подростков на вопрос о будущей профессии. И это нормально! В мире, где каждый день появляются новые специальности, а привычные профессии кардинально меняются, сделать выбор действительно сложно.Современные вызовы профориентацииСегодня подростки сталкиваются с уникальной ситуацией. Их родители работают в профессиях, которые могут исчезнуть через 10-15 лет. А специальности, которые будут востребованы завтра, только появляются или еще вообще не существуют.Добавьте к этому давление со стороны родителей, влияние друзей и огромный поток противоречивой информации из интернета. Неудивительно, что многие подростки просто «плывут по течению», откладывая важное решение до последнего момента.Два ключа к успешному выборуПравильная профориентация работает в двух направлениях: помогает понять себя и изучить возможности. Сначала важно разобраться в своих интересах, способностях и ценностях. Что меня по-настоящему увлекает? В чем я силен? Чего хочу достичь в жизни?Затем нужно исследовать внешний мир профессий. Какие специальности сейчас востребованы? Как они развиваются? Что требуется для успеха в каждой из них?«Мы видим, как подростки теряются в многообразии выбора. Им кажется, что нужно принять судьбоносное решение раз и навсегда. На самом деле важно понять свои склонности и найти направление, которое будет приносить радость и успех. Наша задача — не навязать профессию, а дать инструменты для осознанного выбора», — говорит Оксана Селендеева, основатель школы программирования CODDY.Практический подход от CODDYШкола программирования CODDY разработала курс «Я выбираю профессию» для подростков 12-17 лет. Это не скучные лекции о профессиях, а интерактивная программа с практическими заданиями и исследовательской работой.Участники курса работают с современными инструментами профориентации, изучают атласы новых профессий, анализируют тренды рынка труда. Особое внимание уделяется саморефлексии — подростки учатся понимать свои сильные стороны и интересы.Результат курса — четкое понимание своих склонностей, знакомство с перспективными направлениями и конкретный план подготовки к поступлению в вуз. Подросток получает не готовый ответ на вопрос «кем быть», а инструменты для принятия осознанного решения.Время действоватьПрофориентация в 12-17 лет — это не рано, а как раз вовремя. Подросток, который понимает свои цели, более мотивирован в учебе и уверен в своем будущем.Запишитесь на бесплатную консультацию по курсу «Я выбираю профессию» на сайте http://coddyschool.com. Помогите своему ребенку не просто выбрать профессию, а найти свое призвание.